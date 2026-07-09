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građani u šoku

Što se događa u Mađarskoj? "Imamo čudan fenomen - vlada ispunjava predizborna obećanja"

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N1info
|
09. srp. 2026. 13:45
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Novinar Jozsef Makai je u N1 Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića komentirao je situaciju s javnim servisom u Mađarskoj, ali se i osvrnuo na to ispunjava li Peter Magyar svoja predizborna obećanja.

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Teme
hrvoje krešić jozsef makai n1 studio uživo n1 tv video

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