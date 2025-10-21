presedan na ffzg-u
Suspendiranoj studentici ostala je samo obrana diplomskog: "Do daljnjega ne znam kad ću moći diplomirati"
21. lis. 2025. 22:59
"Meni u toj odluci ne piše ni za što me se tereti, ni koja je moja sudbina na Filozofskom fakultetu", kazala je Eva Marija Jurešić gostujući u N1 Studio uživo. U razgovora s Natašom Božić Šarić naglašava da je mjera suspenzije presedan, a da uprava FFZG-a mjesecima "opetovano manipulira činjenicama" i da prosvjedne činove naziva - činovima nasilja.
