Oglas

INKLUZIVNI DODATAK

Troskot: "Plenković neće dozvoliti smjenu Piletića jer ga je on i postavio"

author
N1 Info
|
09. velj. 2026. 14:07

Saborski zastupnik stranke Most Zvonimir Troskot u N1 Studiju uživo kod Nataše Božić komentirao je nepravomoćnu presudu Upravnog suda o isplati inkluzivnog dodatka obiteljima preminulih, koji ga nisu dočekali. Uvjeren je kako premijer Andrej Plenković neće zbog toga smijeniti ministra Marina Piletića

Oglas

Teme
N1 TV VIDEO video zvonimir troskot

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ