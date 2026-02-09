Troskot: "Plenković neće dozvoliti smjenu Piletića jer ga je on i postavio"

Saborski zastupnik stranke Most Zvonimir Troskot u N1 Studiju uživo kod Nataše Božić komentirao je nepravomoćnu presudu Upravnog suda o isplati inkluzivnog dodatka obiteljima preminulih, koji ga nisu dočekali. Uvjeren je kako premijer Andrej Plenković neće zbog toga smijeniti ministra Marina Piletića

Podijeli

Oglas