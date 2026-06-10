Oglas

Zakon o obveznim odnosima

Udruga za zaštitu potrošača: Dana je mogućnost trgovcu da odlučuje što je za njega povoljnije. To je apsurd!

author author
... , N1 Info
|
10. lip. 2026. 12:50
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević gostovala je u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević gdje je komentirala konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima.

Oglas

Teme
ana knežević n1tv video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ