Zakon o obveznim odnosima
Udruga za zaštitu potrošača: Dana je mogućnost trgovcu da odlučuje što je za njega povoljnije. To je apsurd!
... , N1 Info
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10. lip. 2026. 12:50
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Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) Ana Knežević gostovala je u N1 Studiju uživo kod Tine Kosor Giljević gdje je komentirala konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima.
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