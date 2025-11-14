Urednica Ivana Žderić: U Profilu nam baš idu slikovnice, treba djeci dati da biraju lektiru!

Čitanje nije samo užitak. Ono oblikuje društvo, potiče kritičko razmišljanje i jača kulturni identitet. Na našem društvu itekako se vidi da smo čitalački zapušteni. Koliko čitamo i zašto premalo? Što čitaju oni koji čitaju? Kako djecu zainteresirati za knjige? U jeku ovogodišnjeg Interlibera - središnjeg sajma knjige, izdavaštva, pisaca i čitanja - o tome je Nataša Božić u emisiji N1 Studio uživo razgovarala s Ivanom Žderić, urednicom izdavačke kuće Profil Knjiga.

Podijeli

Oglas