GEOPOLITIČKA ANALIZA

Vesna Pusić: Zauzimanjem Grenlanda SAD bi ubio NATO i postao neprijatelj Europe

author
N1 Info
|
07. sij. 2026. 16:37

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u N1 studiju uživo s našim Hrvojem Krešićem komentirala je sastanak "Koalicije voljnih" u Parizu, na kojem su neke članice najavile i spremnost slanja vojske u Ukrajinu, po postizanju mirovnog sporazuma, kao i tenzije koje su nastale između SAD-a i Europe zbog Grenlanda.

