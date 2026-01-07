GEOPOLITIČKA ANALIZA
Vesna Pusić: Zauzimanjem Grenlanda SAD bi ubio NATO i postao neprijatelj Europe
07. sij. 2026. 16:37
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u N1 studiju uživo s našim Hrvojem Krešićem komentirala je sastanak "Koalicije voljnih" u Parizu, na kojem su neke članice najavile i spremnost slanja vojske u Ukrajinu, po postizanju mirovnog sporazuma, kao i tenzije koje su nastale između SAD-a i Europe zbog Grenlanda.
