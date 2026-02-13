zastupnik možemo
Živković otkrio koliko je ljudi od 2025. platilo porez na praznu nekretninu
N1 Info
|
13. velj. 2026. 13:30
|
0komentara
Ministar Bačić je u četvrtak predstavio zakone koji bi trebali olakšati kupnju i najam stanova. Saborski zastupnik Marin Živković iz redova Možemo objasnio je u programu N1 Studija uživo koje je manjkavosti detektirala oporba, ali i koje konkretne mjere predlažu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas