Živković otkrio koliko je ljudi od 2025. platilo porez na praznu nekretninu

Ministar Bačić je u četvrtak predstavio zakone koji bi trebali olakšati kupnju i najam stanova. Saborski zastupnik Marin Živković iz redova Možemo objasnio je u programu N1 Studija uživo koje je manjkavosti detektirala oporba, ali i koje konkretne mjere predlažu.

