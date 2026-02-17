JOSIP REIHL KIR
Zovko odgovorio kritičarima filma Mirotvorac
N1 Info
|
17. velj. 2026. 14:26
|
0komentara
Kod Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo gostovao je Hrvoje Zovko, koji je kao koautor filma Mirotvorac odgovorio kritičarima, a kao predsjednik HND-a upozorio je na gomilanje SLAPP tužbi
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 31 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 34 min.|
Oglas
Oglas