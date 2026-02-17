Oglas

JOSIP REIHL KIR

Zovko odgovorio kritičarima filma Mirotvorac

N1 Info
17. velj. 2026. 14:26

Kod Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo gostovao je Hrvoje Zovko, koji je kao koautor filma Mirotvorac odgovorio kritičarima, a kao predsjednik HND-a upozorio je na gomilanje SLAPP tužbi

HND Hrvoje Zovko Mirotvorac N1 TV SLAPP tužbe VIDEO video

