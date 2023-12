Budi se hrvatsko tržište umjetnina, popularna slika prodana je za čak 50 tisuća eura

Podijeli :

Tržište umjetnina u Hrvatskoj počelo oporavljati. Pokazala je to i nedavna aukcija na kojoj je rekorder večeri bio Vlaho Bukovac i njegova slika iz 1891. godine "Dijana u lovu". Prodana je po maksimalnoj procijenjenoj vrijednosti, za 50 tisuća eura. Tome treba dodati i da je rumunjska aukcijska kuća Artmark došla u Hrvatsku prije otprilike godinu dana, a do sada su organizirali više od 500 aukcija. Gosti Newsnighta kod Ivane Tomić bili su Luka Filipović i Iulian Plestiu. Iulian je poduzetni Rumunj koji je doveo Artmark u Hrvatsku, a Luka je njegova desna ruka u Hrvatskoj, ali ne samo to - Luka je unuk Josipa Vanište, hrvatskog slikara i grafičara.

