Novinar za N1
Alborghetti o prosvjedu Torcide: "Krvava konjska glava pod Plenkovićevim lancunom"
Hrvoje Krešić
|
07. stu. 2025. 13:14
| Novi dan
|
0komentara
Glavni urednik tjednika Express, Igor Alborghetti, u razgovoru za N1 ocijenio je da se vladajući HDZ po prvi put suočava s istom političkom metodologijom pritiska koju je godinama primjenjivao prema prethodnim vladama. Najavljeni prosvjed Torcide i dijela braniteljskih udruga u Splitu, kaže, snažno je uzdrmao premijera Andreja Plenkovića.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas