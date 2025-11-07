Oglas

Alborghetti o prosvjedu Torcide: "Krvava konjska glava pod Plenkovićevim lancunom"

Hrvoje Krešić
07. stu. 2025. 13:14

Glavni urednik tjednika Express, Igor Alborghetti, u razgovoru za N1 ocijenio je da se vladajući HDZ po prvi put suočava s istom političkom metodologijom pritiska koju je godinama primjenjivao prema prethodnim vladama. Najavljeni prosvjed Torcide i dijela braniteljskih udruga u Splitu, kaže, snažno je uzdrmao premijera Andreja Plenkovića.

