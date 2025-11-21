OSIGURAN KAO STAMBENA ZGRADA?
Vanđelić o osiguranju Vjesnikovog nebodera: "Država će izgubiti"
N1 Hrvatska
|
21. stu. 2025. 11:50
| Novi dan
|
0komentara
Gost Novog dana televizije N1 bio je Damir Vanđelić, bivši predsjednik uprave Croatia osiguranja. Komentirao je saznanja portala Telegram da je neboder Vjesnika, koji je izgorio u požaru početkom tjedna, prije dva mjeseca bio osiguran kao stambena, a ne kao poslovna zgrada.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas