GLOBALNE NAPETOSTI
Denis Avdagić o mogućem napadu SAD-a na Iran: Trump ima strpljenja samo prema Rusiji i Putinu
N1 Hrvatska
|
19. velj. 2026. 15:17
| Novi dan
|
0komentara
Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je potencijalni napad Sjedinjenih Američkih Država na Iran.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 53 min.
Najnovije
Oglas
Oglas