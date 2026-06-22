Franjo Habulin: Antifašizam nije kontroverzan, to je naša povijest koju treba slaviti

Hrvatska u ponedjeljak obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik SABA-e Franjo Habulin govorio je o tome u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića

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