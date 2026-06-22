Dan antifašističke borbe
Franjo Habulin: Antifašizam nije kontroverzan, to je naša povijest koju treba slaviti
Hrvatska u ponedjeljak obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik SABA-e Franjo Habulin govorio je o tome u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 2 h
Najnovije
Oglas
Oglas