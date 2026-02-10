Hoće li puknuti nekretninski balon? Vlasnik agencije: "Ne vidim da on postoji"

Nekretinski stručnjak i direktor "Opereta" agencije za nekretnine, Boro Vujović, bio je gost u Novom danu. S našim Tihomirom Ladišićem razgovarao je o novim podacima koji otkrivaju da pada interes za kupnju svih vrsta nekretnina - od stanova i poslovnih prostora pa sve do grobnih mjesta

Podijeli

Oglas