Hoće li puknuti nekretninski balon? Vlasnik agencije: "Ne vidim da on postoji"

Nekretinski stručnjak i direktor "Opereta" agencije za nekretnine, Boro Vujović, bio je gost u Novom danu. S našim Tihomirom Ladišićem razgovarao je o novim podacima koji otkrivaju da pada interes za kupnju svih vrsta nekretnina - od stanova i poslovnih prostora pa sve do grobnih mjesta
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 5 min.
Najnovije
Oglas
Oglas