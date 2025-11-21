Oglas

RAST OD 62 POSTO

Ivica Belina za N1 o poskupljenju dopunskog zdravstvenog osiguranja: To je udar na najranjivije

author
N1 Hrvatska
|
21. stu. 2025. 09:55

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u internetsko je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pustilo nacrt odluke kojom predlažu povećanje police dopunskog osiguranja sa 111,49 eura na čak 180 eura. To je rast veći od 60 posto!

