RAST OD 62 POSTO
Ivica Belina za N1 o poskupljenju dopunskog zdravstvenog osiguranja: To je udar na najranjivije
N1 Hrvatska
|
21. stu. 2025. 09:55
| Novi dan
|
0komentara
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u internetsko je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pustilo nacrt odluke kojom predlažu povećanje police dopunskog osiguranja sa 111,49 eura na čak 180 eura. To je rast veći od 60 posto!
