uoči dana pobjede
Jadranka Kosor o Kundidu: Vrijeđa se branitelja kojem nema tko pisati, a nema ga očito tko niti braniti
N1 Hrvatska
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29. srp. 2026. 13:04
| Novi dan
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Bivša premijera Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala nadolazeći Dan pobjede, odnos prema generalu Tihomiru Kundidu, Josipa Dabru, koji je obilježavanje ustanka u Srbu nazvao "đavoljim pirom" i ostale političke aktualnosti.
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