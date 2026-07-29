Jadranka Kosor o Kundidu: Vrijeđa se branitelja kojem nema tko pisati, a nema ga očito tko niti braniti

Bivša premijera Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirala nadolazeći Dan pobjede, odnos prema generalu Tihomiru Kundidu, Josipa Dabru, koji je obilježavanje ustanka u Srbu nazvao "đavoljim pirom" i ostale političke aktualnosti.

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