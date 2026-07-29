Porezna upozorava: Ne otvarajte ovu SMS poruku, riječ je o novoj prijevari

"Sve češće se bilježe prijave e-mailova u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo financija - Porezna uprava i lažno odobrava povrat poreza, traži uplatu ili dostavu osobnih podataka koji mu omogućuju financijsku krađu. Različite adrese s kojih pristižu lažni mailovi su slične stvarnima ili aludiraju na Poreznu upravu pa osoba koja primi takvu poruku istoj treba pristupiti s posebnim oprezom. Također, mailovi mogu sadržavati i QR kodove sa šiframa koje primatelj nikako ne treba skenirati. Lažni mailovi su često gramatički netočni pa i to može biti dodatni poziv na oprez", istaknuli su iz Porezne.