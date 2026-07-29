ZARAZA U AMERICI
Opasna bolest odnijela šesti život. Vlasti: Epidemija je zaustavljena
Šesta osoba preminula je od posljedica legionarske bolesti povezane s nedavnom epidemijom na njujorškom Upper East Sideu, dok zdravstvene vlasti navode da od 17. srpnja nije potvrđen nijedan novi slučaj zaraze.
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Zdravstvene vlasti New Yorka u utorak su izvijestile da je još jedna osoba preminula od posljedica legionarske bolesti povezane s izbijanjem zaraze na Upper East Sideu, čime je broj smrtnih slučajeva porastao na šest.
Prema podacima gradskog Zdravstvenog odjela, tijekom epidemije potvrđeno je najmanje 90 slučajeva zaraze. Istodobno ističu da od 17. srpnja nije zabilježen nijedan novi slučaj, što upućuje na to da je širenje bolesti zaustavljeno.
Na bolničkom liječenju trenutačno se nalazi šest osoba, dok je od početka epidemije 65 pacijenata otpušteno iz bolnice nakon oporavka. Zdravstvene službe pregledale su desetke rashladnih tornjeva na području zahvaćenom zarazom, a oni u kojima je pronađena bakterija Legionella očišćeni su i dezinficirani.
"Uvjereni smo da je izvor bakterije Legionella uklonjen", poručio je Zdravstveni odjel grada New Yorka, prenosi ABC News.
Kako se širi zaraza?
Legionarska bolest težak je oblik upale pluća koji uzrokuje bakterija Legionella. Ljudi se najčešće zaraze udisanjem sitnih kapljica vode koje sadrže bakteriju i dospiju u pluća.
Bakterija se prirodno pojavljuje u slatkoj vodi, no opasnost nastaje kada se počne razmnožavati u toplim vodenim sustavima. Prema američkom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), upravo joj takvi uvjeti najviše pogoduju.
Zaraza se može proširiti putem vodovodnih sustava u zgradama, uključujući tuševe, slavine, spremnike tople vode, grijalice, rashladne tornjeve i druge sustave koji raspršuju vodu u obliku sitnih kapljica. Stručnjaci naglašavaju da se legionarska bolest u pravilu ne prenosi s osobe na osobu.
Veći rizik za starije i kronične bolesnike
Premda se većina oboljelih uspješno liječi antibioticima, bolest može biti posebno opasna za osobe oslabljenog imuniteta, starije te oboljele od kroničnih plućnih bolesti. Kod njih se mogu razviti teške komplikacije koje mogu imati smrtonosan ishod.
Podaci CDC-a pokazuju da broj slučajeva legionarske bolesti posljednjih desetljeća raste. Najviša stopa zabilježena je 2018. godine, nakon čega je tijekom prve godine pandemije covida-19 broj oboljelih pao. Već 2021. godine ponovno je zabilježen rast broja slučajeva.
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