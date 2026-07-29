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Povlači se suhomesnati proizvod, pronađena opasna bakterija. Možete ga vratiti i bez računa

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29. srp. 2026. 13:04
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frižider, hladnjak
Pexels

Državni inspektorat izvijestio je potrošače o povlačenju suhomesnatog proizvoda s polica zbog povećanog broja bakterije Listeria monocytogenes.

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Riječ je o proizvodu S-Budget Rebra dimljena VP, Lot: 1B89HK, rokova trajanja 16.08.2026. i 19.08.2026., proizvođača MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o.

"Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu", navode iz DIRH-a.,

Oglasili su se i iz Pivca:

"Pozivamo potrošače koji su kupili predmetni proizvod da isti vrate u bilo koju Pivac ili Spar i Interspar trgovinu. Povrat novca moguć je i bez predočenja računa."

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