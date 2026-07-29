MORH: Financijska pomoć i bivšim vojnicima stradalima na dužnosti

Igor Soban/PIXSELL

Izmjenama Zakona o Zakladi vojne solidarnosti financijska i materijalna pomoć omogućit će se i bivšim pripadnicima sustava koji su službu morali napustiti zbog bolesti, rane ili ozljede zadobivene tijekom obavljanja službene zadaće, najavljeno je u srijedu u Ministarstvu obrane (MORH).

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Predložene izmjene i dopune Zakona, kojima se proširuje krug osoba koje mogu primati financijsku i materijalnu pomoć Zaklade, trebao bi do kraja tjedna biti upućen u postupak e-Savjetovanja.

Državni tajnik Branko Hrg rekao je da se izmjenama želi pomoći osobama koje više nisu zaposlenici MORH-a ni djelatne vojne osobe koji su posljedice pretrpjeli bez vlastite krivnje tijekom službe.

"Cilj predloženih izmjena jest omogućiti Zakladi pružanje materijalne i financijske pomoći osobama kojima je služba prestala zbog bolesti, rane ili ozljede koju su bez svoje krivnje zadobile tijekom obavljanja službene zadaće. Prema važećem zakonu to dosad nije bilo moguće“, rekao je Hrg.

'Pomoć će se pružiti i ljudima koji su stradali tijekom službe, a više nisu zaposlenici MORH-a'

Dodao je da je pomoć bila namijenjena ponajprije zaposlenicima MORH-a i pripadnicima Oružanih snaga u službi.

"Pomoć će se moći pružiti i ljudima koji su tijekom službe stradali ili doživjeli nezgodu, iako više nisu zaposlenici MORH-a niti se nalaze u djelatnoj vojnoj službi“, istaknuo je Hrg.

Zaklada je osnovana 2018. radi pružanja potpore zaposlenicima Ministarstva obrane i pripadnicima Oružanih snaga u slučajevima stradavanja, bolesti i narušenog socijalnog statusa. Pomoć se pruža i članovima obitelji preminulih zaposlenika, osobama o kojima su skrbili te za liječenje teško stradalih ili teško oboljelih zaposlenika i članova njihove uže obitelji.

'Čovjek je na prvom mjestu'

Financira se dobrovoljnim prilozima zaposlenika MORH-a i pripadnika Oružanih snaga, donacijama tvrtki, prihodima od dobrotvornih koncerata i drugim donacijama.

U 2024. godini pomoć su dobile 74 osobe, a u 2025. njih 58. Pojedinačni iznosi pomoći kreću se od 2000 do 5000 eura, dok godišnji prihodi Zaklade iznose oko 300.000 eura.

"Riječ je o manjim izmjenama, ali njima se poboljšava mogućnost skrbi o ljudima u sustavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga“, rekao je Hrg, naglasivši da je čovjek na prvome mjestu.

Izmjenama se uređuje i upravljanje Zakladom. Predsjednika Upravnog odbora i upravitelja predlagat će načelnik Glavnog stožera, a imenovat će ih ministar obrane.