Povjesničar Tvrtko Jakovina
Jakovina o Plenkoviću: Svrha lidera je da bude iznad opće atmosfere. Nisam siguran da to imamo
22. kol. 2025. 12:06
Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost u Novom danu s našom Ninom Kljenak. Komentirao je Plenkovićevu izjavu kako se Bojna Čavoglave neće sankcionirati, premijerove optužbe na račun "lijevih medija", te se osvrnuo i na potencijalno mjesto sastanka Putina i Zelenskog, kao i na nerede u Srbiji.
