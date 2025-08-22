Jakovina o Plenkoviću: Svrha lidera je da bude iznad opće atmosfere. Nisam siguran da to imamo

Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost u Novom danu s našom Ninom Kljenak. Komentirao je Plenkovićevu izjavu kako se Bojna Čavoglave neće sankcionirati, premijerove optužbe na račun "lijevih medija", te se osvrnuo i na potencijalno mjesto sastanka Putina i Zelenskog, kao i na nerede u Srbiji.

Podijeli

Oglas