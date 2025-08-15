Oglas

Inflacija

Jurčić o povećanju cijena: Istina je da poduzetnici žele iskoristiti situaciju, ali...

author
N1 Hrvatska
|
15. kol. 2025. 12:55

Gost našega Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ekonomist Ljubo Jurčić. Razgovarali su o novim podacima Državnog zavoda za statistiku i porukama Vlade o povećanju cijena. Što uzrokuje inflaciji i je li zbilja istina, kako kaže premijer, da je ona posljedica određenih pojedinaca i njihovih akcija?

Ljubo Jurčić N1 TV Novi dan VIDEO video

