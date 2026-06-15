nedovoljna regulacija
Kapetan Dumanić o tragediji kod Splita: “Ako se ne uvedu mjere, bit će još nesreća”
Kapetan Sanjin Dumanić komentirao je za N1 pomorsku nesreću u splitskom akvatoriju u kojoj su, prema dostupnim informacijama, poginule četiri osobe s jedrilice. Upozorio je da je promet kroz Splitska vrata sve gušći, a regulacija nedovoljna.
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