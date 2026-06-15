Oglas

nedovoljna regulacija

Kapetan Dumanić o tragediji kod Splita: “Ako se ne uvedu mjere, bit će još nesreća”

author
N1 Info
|
15. lip. 2026. 14:19
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Kapetan Sanjin Dumanić komentirao je za N1 pomorsku nesreću u splitskom akvatoriju u kojoj su, prema dostupnim informacijama, poginule četiri osobe s jedrilice. Upozorio je da je promet kroz Splitska vrata sve gušći, a regulacija nedovoljna.

Oglas

Teme
hanan nanić n1 tv novi dan sanjin dumanić video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ