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PARADA RAZDORA

Kovačević: Šeparoviću se svatko s pravom može smijati, Milanović je nepristojan, a Plenković provodi tihi državni udar

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N1 Info
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06. srp. 2026. 12:03
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Bivši diplomat Božo Kovačević u Novom je danu kod naše Nine Kljenak komentirao posljednji sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića te napad bivšeg predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića na predsjednika Republike

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božo kovačević n1tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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