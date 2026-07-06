PARADA RAZDORA
Kovačević: Šeparoviću se svatko s pravom može smijati, Milanović je nepristojan, a Plenković provodi tihi državni udar
Bivši diplomat Božo Kovačević u Novom je danu kod naše Nine Kljenak komentirao posljednji sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića te napad bivšeg predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića na predsjednika Republike
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 17 min.|
Oglas
Oglas