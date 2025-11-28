Lana Bobić: Pozivam Thompsona da, ako se toliko kune u Domovinu i vjeru, zamoli svoju pastvu da prestane prijetiti smrću

Lana Bobić, aktivistkinja i teologinja predstavila je inicijativu "Ujedinjeni protiv fašizma" u Novom danu s našom Ninom Kljenak, te je najavila marš pod istim nazivom, koji će se održati u nedjelju, 30. studenog u četiri hrvatska grada.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 21 min.
SK
|
prije 19 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 36 min.|
Oglas
Oglas