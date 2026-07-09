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diskriminacija

"Ljudi koji rade isti posao trebali bi imati jednaku plaću"

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N1 Info
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09. srp. 2026. 12:11
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Viša predavačica na Fakultetu organizacije i informatike na Sveučilištu u Zagrebu, Tanja Šestan Perić, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je upozorila na diskriminaciju dijela nastavnika.

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Teme
n1 tv nina kljenak novi dan tanja šestan perić video

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