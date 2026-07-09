diskriminacija
"Ljudi koji rade isti posao trebali bi imati jednaku plaću"
Viša predavačica na Fakultetu organizacije i informatike na Sveučilištu u Zagrebu, Tanja Šestan Perić, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak gdje je upozorila na diskriminaciju dijela nastavnika.
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