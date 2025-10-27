Oglas

Viktor Viljevac

Makroekonomist: Plaće jesu rasle više od inflacije, no profiti hrvatskih tvrtki su rasli najviše u povijesti

author
Hrvoje Krešić
|
27. lis. 2025. 15:22

Gost Novog dana bio je Viktor Viljevac, makroekonomist s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je za portal Ideje.hr detaljno analizirao makroekonomska kretanja u Hrvatskoj kroz proteklih nekoliko godina te uspoređivao rast gospodarstva, stope inflacije, kretanje plaća te kretanje profita i marži privatnih tvrtki.

Oglas

Teme
N1TV VIDEO Viktor Viljevac video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ