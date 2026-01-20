Oglas

POLITIČKA ANALIZA

Milardović: Tko u sustavu gdje je Amerika vuk Europi može jamčiti sigurnost?

20. sij. 2026. 11:04

Anđelko Milardović, politolog i znanstvenik u Novom danu je s našim Tihomirom Ladišićem komentirao napetosti između SAD-a i Europske unije, izazvane Trumpovim prijetnjama o prisvajanju Grenlanda.

