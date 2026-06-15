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Curaçao

Karipski raj s europskim potpisom: Kako izgleda najmanja država koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo?

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N1 Info
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15. lip. 2026. 18:25
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Germany v Curacao REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Annegret Hilse

Ovaj karipski dragulj spaja europsku kulturu, rajske plaže i bogatu povijest.

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Curaçao nosi titulu najmanje države koja se ikad plasirala na Svjetsko nogometno prvenstvo.

Pitate li nogometne fanove nešto o toj državi, reći će vam da su u nedjelju zabili svoj prvi pogodak na Mundijalima, te da su prvo šest pa 17 minuta "držali" bod protiv moćne njemačke reprezentacije.

Curacao's Livano Comenencia celebrates scoring their first goal REUTERS/Annegret Hilse TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Annegret Hilse

No, ovaj karipski otok nudi mnogo više od sportskih uspjeha. Riječ je o jedinstvenoj destinaciji koja spaja egzotične plaže, europsku arhitekturu i bogatu multikulturalnu baštinu.

Smješten u južnom dijelu Karipskog mora, nedaleko od obale Venezuele, Curaçao je autonomna država unutar Kraljevine Nizozemske. Prostire se na svega 444 četvorna kilometra i ima nešto više od 150.000 stanovnika, piše Klix.ba.

Curacao UNSPLASH
Dave Drury on Unsplash

Otok je poznat po iznimnoj kulturnoj raznolikosti. Na Curaçau se susreću karipski ritmovi, nizozemsko kolonijalno nasljeđe i snažni afro-karipski utjecaji. Većina stanovnika govori čak četiri jezika – papiamento, lokalni kreolski jezik, nizozemski, engleski i španjolski.

Središte života na otoku je glavni grad Willemstad, koji se nalazi na UNESCO-vu popisu svjetske baštine. Grad je prepoznatljiv po šarenim kolonijalnim zgradama koje podsjećaju na nizozemske gradove, ali u živopisnoj tropskoj pozadini.

Curacao PIXABAY
Pixabay

Plaže kao glavni adut otoka

Posjetitelji se na Curaçao najčešće vraćaju zbog njegovih plaža. Za razliku od brojnih karipskih destinacija s dugim pješčanim obalama, ovdje se plaže nalaze u manjim tirkiznim uvalama okruženima stijenama i liticama.

Najpoznatija među njima je Grote Knip, koja oduševljava kristalno čistim morem i bijelim pijeskom te se smatra jednom od najljepših plaža Kariba.

Ljubitelji prirode posebno cijene plažu Piskado, poznatu po mogućnosti plivanja s divljim morskim kornjačama koje redovito dolaze u njezine vode.

Curacao Karibi UNSPLASH
Jorgen Hendriksen on Unsplash

Domovina slavnog plavog likera

Posjet Curaçau teško je zamisliti bez kušanja poznatog likera Blue Curaçao. Ovo piće proizvodi se od kore autohtone gorke naranče laraha, koja raste isključivo na otoku.

No gastronomska ponuda daleko nadilazi poznati liker te uključuje spoj karipskih, latinoameričkih i europskih kulinarskih utjecaja.

Liker Blue Curacao PIXABAY
Pixabay

Ulična umjetnost pretvorila četvrt u turističku atrakciju

Curaçao je posljednjih godina postao i jedno od najzanimljivijih odredišta za ljubitelje moderne umjetnosti. Nekada zapuštena četvrt Scharloo u Willemstadu doživjela je potpunu transformaciju zahvaljujući projektu ulične umjetnosti.

Lokalni i međunarodni umjetnici oslikali su fasade starih kolonijalnih zgrada velikim muralima koji prenose snažne društvene i kulturne poruke. Danas je Scharloo jedna od najposjećenijih lokacija na otoku.

Curacao PIXABAY
Pixabay

Chichi – simbol snage i ponosa

Među najprepoznatljivijim suvenirima s Curaçaa nalaze se figurice poznate pod nazivom Chichi. Riječ je o skulpturama afro-karipskih žena zaobljenih oblika, ukrašenima šarenim motivima.

One simboliziraju snagu, stabilnost i važnu ulogu starije sestre u obitelji te su postale jedan od zaštitnih znakova otočne kulture i identiteta.

Spoj europske tradicije, karipskog načina života, impresivne prirode i bogate kulturne scene čini Curaçao jednim od najzanimljivijih, ali još uvijek nedovoljno otkrivenih dragulja Kariba.

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Teme
curacao karibi sp 2026. sp2026 svjetsko nogometni prvenstvo

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