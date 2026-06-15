Iskusni skiper: Neozbiljno je da ljudi mogu uzeti onoliki brod bez ikakvog iskustva

Oni dvoje sami kontroliraju toliki broj. Oni jednostavno fizički ne mogu biti na istom mjestu, na dva mjesta u isto vrijeme. Ako se dogodi nekom brodu neka havarija, prima more ili tone ili nešto, oni moraju izaći na intervenciju, reagirati, spašavati taj brod, a onda se na drugoj strani kanala događa kaos. Ljudi glisiraju, prolaze blizu obale, sidre se gdje ne bi smjeli. Znači, nije problem ljudi koji su u operativi, oni su super ljudi, koji znaju svoj posao, i svaka pohvala njima, ali problem je što ih je malo", naglasio je.