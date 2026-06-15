KAŽIMIR HRASTE
Iskusni skiper: Neozbiljno je da ljudi mogu uzeti onoliki brod bez ikakvog iskustva
U programu N1 televizije gostovao je Kažimir Hraste, iskusni skiper koji već 15 godina prevozi putnike i vozi jedrilicu kakva je jučer sudjelovala u tragičnoj pomorskoj nesreći u kojoj su poginule četiri osobe. Hraste je s našom Katarinom Plantak u Splitu razgovarao o kobnoj nesreći, postupku dobivanja dozvole za skipera, kao i ponašanje u pomorskom prometu.
Na početku je govorio o tome kako u Hrvatskoj doći do dozvole, i kako to sve funkcionira. "Postoje dvije kategorije. Niža, B kategorija i C. Problem je B kategorija. C kategorija je dosta temeljita. Priprema za polaganje ispita traje oko tjedan dana, a sve se polaže u Lučkoj kapetaniji nakon tečaja.
Ljudi koji su predavači u tome su jako iskusni. To su uglavnom umirovljeni pomorci duge plovidbe, kapetani, ljudi koji imaju jako puno iskustva, i taj dio sustava funkcionira. Međutim, problem je što je od tih sedam dana, šest dana je teoretski dio, jedan dan je samo praktični dio plovidbe i to je jako malo", pojasnio je.
Usporedio je polaganje u Engleskoj, gdje polaznici imaju jedan do dva tjedna praktične plovidbe, koja uključuje sidrenje i plovidbu po noći. "Oni to baš temeljito gledaju", dodao je.
Opisao je kako mu stranci dolaze sa službenim obrascem i mole ga da na karti izračuna koliko su milja dnevno prešli u turi i da im to potpiše jer im treba. "Oni godišnje moraju imati oko 500 preplovljenih milja. Možda ne gdje oni direktno upravljaju brodom, nego gdje su sudionici, gdje gledaju profesionalca kako to radi, da bi mogli produžiti svoju profesionalnu skipersku dozvolu.
To bi, smatra, i kod nas bilo idealno. "Problem je viša B kategorija. Niža kategorija je dobra stvar za glisere koji rade dnevni prijevoz ili čak za profesionalne brodove koji imaju dnevna jedrena. To je test koji se jako lako položi", rekao je i dodao da se ispit sastoji "od par glupih, jednostavnih pitanja" i koji se lako prođe.
"Po meni, problem je što charter kompanije dopuštaju u privatne svrhe da vi uzmete sa B kategorijom brod na tjedan dana", rekao je i potvrdio da netko s B kategorijom može položiti samo teoretski dio, bez prakse, čak bez da su ikad bili na moru i potom ujajmiti brod.
Za komercijalnu upotrebu je, kaže, C kategorija. "Imao sam firmu za dnevna jedrenja u Hvaru, ako ja želim obavljati taj posao, ukrcavati ljude i po zakonu raditi, ja moram imati C kategoriju. I svi ovi skiperi glisera dnevni koji idu Blue Cave, Green Cave ture moraju imati C kategoriju, komercijalnu. Međutim, privatno, ako obitelj želi uzeti brod na tjedan dana u charteru, oni mogu imati B kategoriju i mogu upravljati brodom 15 do 20 metara, a to je malo neozbiljno", poručio je.
"Po meni, B kategorija je dobra za mornara, ono što se kaže deckhand, koji po meni ne bi trebao imati pravo upravljati brodom, osim u slučaju da se profesionalnom skiperu koji ima C kategoriju nešto dogodi, ne daj Bože, srčani udar ili nešto se dogodi, izreže ruku, slomi ruku, da on ima pravo dovesti brod do najbliže sigurne luke. Ali, da ljudi mogu tjedan dana u charteru uzeti brod, onoliki brod, bez ikakvog iskustva, sa samo B kategorijom, to je malo neozbiljno. To je problem", poručio je.
Sve je veći broj iznajmljivanja brodica osobama s B kategorijom. Hraste navodi da se zbog toga, nažalost, može očekivati i više ovakvih nesreća. "Ovo je, mislim, malo ružno reći, žao mi je da je došlo do ovoga. Četiri života, to je velika tragedija, ali bilo je pitanje vremena. Bilo je pitanje vremena kada će se ovo dogoditi", poručio je.
U pomorskoj policiji i Lučkoj kapetaniji, kaže, rade stručni i iskusni te svoj posao obavljaju vrhunski, ali ih je malo.
"Evo, recimo, konkretno u Hvaru imamo super lučkog kapetana, mladu posadu koji su odgovorni, odlični ljudi, stručni, ali oni sa jednim brodom i dvoje ljudi na poratu na luku koja ima najveći broj svih mogućih uplova, i malih rent-a-boatova i dnevnih glisera i jedrilica i katamarana i ovih malih cruisera, mini cruisera koji idu po Jadranu.
Oni dvoje sami kontroliraju toliki broj. Oni jednostavno fizički ne mogu biti na istom mjestu, na dva mjesta u isto vrijeme. Ako se dogodi nekom brodu neka havarija, prima more ili tone ili nešto, oni moraju izaći na intervenciju, reagirati, spašavati taj brod, a onda se na drugoj strani kanala događa kaos. Ljudi glisiraju, prolaze blizu obale, sidre se gdje ne bi smjeli. Znači, nije problem ljudi koji su u operativi, oni su super ljudi, koji znaju svoj posao, i svaka pohvala njima, ali problem je što ih je malo", naglasio je.
Hraste je poručio da bi trebalo pojačati flote, povećati broj ljudi da to kontroliraju. Smanjenje broja chartera, dodao je, značio bi financijski udarac za državu. "To donosi državi velike prihode, ali treba jednostavno malo drugačije regulirati B i C kategoriju", istaknuo je.
Stvari u Splitskom akvatoriju, kaže, funkcioniraju relativno dobro. "Ljudi koji, recimo, voze te dnevne ture su profesionalci. To su ljudi s mora, od mora, koji čak i ako nemaju iskustva, prvu godinu, dvije polako to rade, odgovorno. Oni su svjesni odgovornosti da imaju po 10 do 12 ljudi u brodu, da odgovaraju na sudu i moralno za njihovu sigurnost i živote.
Ali, veći problem je... Pogledajte vi ove nesreće, ovo što se prije nekoliko dana dogodilo na Rabu. To su sve strani ljudi, iz Poljske, Češke, Njemačke. To su ljudi koji dolaze iz zemalja koje nisu toliko pomorske. Mi ih zovemo "weekend sailori", koji dođu jednom godišnje na tjedan dana i nemaju iskustva. Oni su uglavnom sudjelovali u nesrećama. Ljudi koji su profesionalci, koji šest mjeseci godišnje, pet do šest mjeseci, svaki dan izlaze na more, su odgovorni jer su oni svjesni odgovornosti", zaključio je Kažimir Hraste.
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