DORH objavio detalje nesreće u kojoj su život izgubile četiri osobe

"Povodom pomorske nesreće koja se dogodila 14. lipnja 2026. oko 11:38 u Splitskim vratima u blizini otoka Brača, dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Splitu je, u suradnji s vještakom pomorske struke te specijalistom za brodsku elektroniku i ekipom za očevide Policijske uprave splitsko-dalmatinske, proveo dokaznu radnju očevida na katamaranu koji je sudjelovao u nesreći.