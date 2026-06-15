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bivša tvornica Sljeme

Izbio požar u napuštenoj tvornici u Sesvetama, vatrogasci na terenu

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N1 Info
|
15. lip. 2026. 18:53
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Vatrogasci. Photo: Borna Filic/PIXSELL
Borna Filic/PIXSELL

U kompleksu bivše tvornice Sljeme u Sesvetama izbio je požar čiji uzrok zasad nije službeno poznat.

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Snimku požara na svojoj je Facebook stranici objavila Udruga Zelene i plave Sesvete. Nagađaju da je požar - podmetnut.

"Ovo više nije samo palež već ugrožavanje prometa, željezničkog, cestovnog i ugrožavanje zdravlja ljudi, posebno astmatičara", napisali su na društvenoj mreži.

Kako piše Jutarnji list, iz JVP Zagreba potvrdili su da gori otpad na dvije odvojene lokacije. Trenutno gase površinu od oko 600 četvornih metara.

Teme
požar sesvete vatrogasci

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