Izvučeno tijelo osmog člana posade potonule jedrilice: "Bilo je na 50 metara dubine"

Odmah nakon nesreće za površinsko traganje angažirane su sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split i pripadnika ronilačke jedinice MUP-a, Hitne medicinske službe, uključujući i helikoptersku jedinicu, pripadnika Obalne straže RH s gumenim brodicama i podvodnim vozilima te sve druge službe, specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije aktivnosti se koordiniraju iz MRCC Rijeka.