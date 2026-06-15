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PREDANO POLICIJI

Izvučeno tijelo osmog člana posade potonule jedrilice: "Bilo je na 50 metara dubine"

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Hina
|
15. lip. 2026. 18:39
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katamaran
Ivo Cagalj/PIXSELL

Tijelo nestaloga, osmog člana posade jedrilice, koja je nakon sudara kod Splitskih vrata potonula na dubinu od 50 metara izvučeno je iz potonule jedrilice i predano policiji na daljnje postupanje, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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Iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci (MRCC Rijeka), stoji u priopćenju, prema svim angažiranim jedinicama upućena je obavijest o završetku akcije traganja i spašavanja.

Podsjeća se da je odmah nakon sudara jedrilice i putničkog katamarana iz mora spašeno četvero od ukupno osam članova posade jedrilice, a troje je smrtno stradalo. Osmi član posade proglašen je nestalim te je do današnjeg pronalaska za njim trajalo intenzivno koordinirano traganje.

Odmah nakon nesreće za površinsko traganje angažirane su sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih plovila iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split i pripadnika ronilačke jedinice MUP-a, Hitne medicinske službe, uključujući i helikoptersku jedinicu, pripadnika Obalne straže RH s gumenim brodicama i podvodnim vozilima te sve druge službe, specijalizirane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije aktivnosti se koordiniraju iz MRCC Rijeka.

Daljnje istražne radnje o uzrocima ove pomorske nesreće nastavit će se u nadležnosti Županijskog državnog odvjetništva RH i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, izvijestili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

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Teme
dorh istraga jedrilica katamaran nesreća

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