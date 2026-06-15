Jedriličar za N1: Nažalost, nesreće na moru su se događale i događat će se

"Konkretno, u ovom slučaju skiper mora imati dozvolu B, što je lakše dobiti od dozvole C. Nije toliki problem u dozvolama nego i kako se snalaze na moru. Nekad se nije odmah moglo ići po najjaču dozvolu nego od slabije prema jačoj. E, sad, neki će reći da je to dobro, drugi da ne."