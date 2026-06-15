DAMIR VIŠIĆ
Jedriličar za N1: Nažalost, nesreće na moru su se događale i događat će se
Sudski tumač i jedriličar Damir Višić komentirao je našoj Katarini Plantak nesreću u kojoj su život izgubile četiri osobe.
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Dogodilo se to jučer nakon što je katamaran udario u jedrilicu s osam putnika.
"Pravila u pomorskom prometu su vrlo jednostavna, kratka i ne mogu biti nedvosmislena. Ne mogu komentirati detalje ove nesreće jer još nisu poznati", kazao je Višić.
Skiperi upozoravaju da se dozvole za upravljanje brodicama dodjeljuju vrlo lako.
"Konkretno, u ovom slučaju skiper mora imati dozvolu B, što je lakše dobiti od dozvole C. Nije toliki problem u dozvolama nego i kako se snalaze na moru. Nekad se nije odmah moglo ići po najjaču dozvolu nego od slabije prema jačoj. E, sad, neki će reći da je to dobro, drugi da ne."
Naglasio je da treba raditi na edukaciji, a manje na represiji.
"Ona bi trebala biti posljednja u nizu. Nažalost, nesreće će se uvijek događati, neovisno o iskustvu i svemu. Tako je i u cestovnom prometu", zaključio je Damir Višić.
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