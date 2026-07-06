došao joj ispred stana
Orešković: Kako država ne bi ostala gluha i nijema, podnosim kaznenu prijavu protiv Dražena Keleminca
Saborska zastupnica Dalija Orešković gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak, gdje je govorila o kaznenoj prijavi protiv Dražena Kelemineca koji je ovog vikenda ponovno prosvjedovao pred njenim domom.
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