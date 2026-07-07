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LANA MIHALJINEC

Pad prodaje i rast cijena: Što se događa na hrvatskom tržištu nekretnina uz nova pravila

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N1 Info
|
07. srp. 2026. 10:54
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Lana Mihaljinec iz Udruženja poslovanja nekretninama HGK, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, govorila je o zakonskim promjenama za posredovanje na tržištu nekretnina, koje danas stupaju na snagu.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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