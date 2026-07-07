LANA MIHALJINEC
Pad prodaje i rast cijena: Što se događa na hrvatskom tržištu nekretnina uz nova pravila
Lana Mihaljinec iz Udruženja poslovanja nekretninama HGK, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, govorila je o zakonskim promjenama za posredovanje na tržištu nekretnina, koje danas stupaju na snagu.
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