Oglas

novinarka N1 portala

Puljiz: Plenković nastupa kao narodni heroj koji rješava sve probleme

author
N1 Info
|
10. velj. 2026. 13:32

Gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bila je novinarka portala N1info.hr Helena Puljiz. Razgovarali su o odlasku ministra rada i socijalne skrbi Marina Piletića i odbijanju ministra gospodarstva Ante Šušnjara da obiteljskim trgovačkim obrtima omogući rad nedjeljom.

Oglas

Teme
Helena Puljiz N1 tv VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ