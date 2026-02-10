Puljiz: Plenković nastupa kao narodni heroj koji rješava sve probleme

Gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bila je novinarka portala N1info.hr Helena Puljiz. Razgovarali su o odlasku ministra rada i socijalne skrbi Marina Piletića i odbijanju ministra gospodarstva Ante Šušnjara da obiteljskim trgovačkim obrtima omogući rad nedjeljom.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 5 min.
Najnovije
Oglas
Oglas