Puljiz: Plenković nastupa kao narodni heroj koji rješava sve probleme

Gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bila je novinarka portala N1info.hr Helena Puljiz. Razgovarali su o odlasku ministra rada i socijalne skrbi Marina Piletića i odbijanju ministra gospodarstva Ante Šušnjara da obiteljskim trgovačkim obrtima omogući rad nedjeljom.

Podijeli

Oglas