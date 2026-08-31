predsjednik sdss-a
Pupovac za N1: Svaka šovinistička šuša ima razvijen refleks - "Idemo napasti Pupovca, to magično ime..."
Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac gostovao je kod naše Nine Kljenak u Novom danu. Stipo Mlinarić Ćipe optužio je Pupovca nije učinio dovoljno da se dozna više o sudbinama nestalih hrvatskih branitelja.
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