FOTO / Ispred muzeja okrenuli prase na ražnju: Zaposleni kažu da obitelj domara godinama uzurpira prostor

Crna hronika info

Začuđujući prizor zabilježen je u nedjelju u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje su dvije osobe fotografirane dok su pekle prase na ražnju. Nakon što su fotografije dospjele u javnost, oglasili su se iz Zemaljskog muzeja BiH i otkrili pozadinu cijelog slučaja, koja je, prema njihovim navodima, znatno složenija i traje godinama.

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Iz Muzeja su pojasnili da je slučaj povezan s dugogodišnjim problemom neriješenog statusa ove institucije. Kako tvrde, u samoj zgradi Zemaljskog muzeja i dalje živi obitelj nekadašnjeg domara, s kojom se Muzej nalazi u više pravnih sporova.

„Neriješeni status Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, između ostalog, obuhvaća i poraznu činjenicu da u samoj zgradi Muzeja još uvijek stanuje obitelj nekadašnjeg domara, s kojom je Muzej u višestrukim pravnim sporovima“, naveli su iz ove institucije.

Prema njihovim tvrdnjama, problem nije ograničen samo na stanovanje u objektu Muzeja. Navode da obitelj koristi i prostor Botaničkog vrta te da su zbog toga ranije imali niz problema.

„Dotična obitelj kontinuirano, pored stana koji im je dodijeljen na diskutabilan način, uzurpira i Botanički vrt, konstantno praveći probleme i incidente zaposlenicima, posjetiteljima, izvođačima itd.“, priopćili su iz Zemaljskog muzeja.

„Nemoćno svjedočimo da se uz zid nacionalnog spomenika prži ajvar ili okreće prase“

Fotografije koje su se pojavile u javnosti, a koje je, između ostalih, objavio portal Crna hronika info, prikazuju dvije osobe uz ražanj, dok snimke iz zraka pokazuju da se sve odvijalo uz samu zgradu Zemaljskog muzeja, na prostoru Botaničkog vrta prema Vilsonovu šetalištu.

Crna hronika info

Iz Muzeja ističu da su ulagali napore i sredstva kako bi južni dio Botaničkog vrta uredili, priveli namjeni i otvorili posjetiteljima, ali tvrde da se istodobno suočavaju sa situacijama poput one zabilježene na fotografijama.

„Unatoč uloženim naporima i sredstvima da se južni botanički vrt Muzeja uredi, privede svrsi i otvori za prijatelje i posjetitelje Muzeja, nemoćno svjedočimo da se uz zid nacionalnog spomenika prži ajvar ili okreće prase...“, poručili su.

Muzej traži reakciju inspekcija i policijskih agencija

Nakon posljednjeg slučaja iz Zemaljskog muzeja javno su pozvali nadležne institucije da reagiraju. Apel su uputili inspekcijama, agencijama za provođenje zakona, kao i institucijama zaduženima za zaštitu kulturne baštine.

„Ovim putem apeliramo na nadležne inspekcije i agencije za provođenje zakona, nadležna tijela za zaštitu kulturne baštine da konkretno reagiraju i sankcioniraju izgrednike“, naveli su.

Istodobno su se obratili i vlastima Kantona Sarajevo i Općine Centar, od kojih traže rješavanje pitanja smještaja obitelji.

„Također pozivamo nadležne Kantona Sarajevo i Općine Centar da pronađu smještaj za obitelj koja ugrožava sam objekt nacionalnog spomenika“, zaključili su iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Tako je slučaj koji je prvotno privukao pozornost zbog prizora praseta na ražnju otvorio znatno šire pitanje – dugogodišnji spor Zemaljskog muzeja s obitelji nekadašnjeg domara i, prema tvrdnjama ove institucije, probleme s korištenjem prostora Botaničkog vrta.

S obzirom na to da se vrt prostire na površini od 14.270 četvornih metara, bez preciznog uvida u njegove granice nije moguće sa sigurnošću utvrditi pripada li i konkretna lokacija njegovu prostoru.