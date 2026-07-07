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"pozicija sile"

Rakar: Mogućnost nagodbe s bankama uvijek postoji, međutim banke su bahate, to svi znamo

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07. srp. 2026. 11:53
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Komunikacijski savjetnik i informatički stručnjak Marko Rakar bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao novi zakon o potrošačkim kreditima te odgovorio hoće li on smanjiti broj ljudi u tkzv. "dužničkom ropstvu".

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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