"pozicija sile"
Rakar: Mogućnost nagodbe s bankama uvijek postoji, međutim banke su bahate, to svi znamo
Komunikacijski savjetnik i informatički stručnjak Marko Rakar bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao novi zakon o potrošačkim kreditima te odgovorio hoće li on smanjiti broj ljudi u tkzv. "dužničkom ropstvu".
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