Poljoprivredna komora: Stanje je alarmantno, prijeti gašenje OPG-ova. Situacija izmiče kontroli

"Pokušavamo iznaći neka rješenja za čisti opstanak hrvatske poljoprivrede i proizvodnje hrane u Hrvatskoj, ali nam stvari polako izmiču kontroli. Samodostatnost domaće proizvodnje je sve manja. Afrička svinjska kuga je eskalirala i jedva da je držimo pod kontrolom, a u zadnje vrijeme pojavila se i kuga malih preživača kod ovaca, što je još jedan veliki problem pogotovo za centralni dio Hrvatske", rekao je Mihelić.