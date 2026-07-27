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LONDON BEZ DILEME

Podrška Ukrajini: Zelenski prvi gost kod novog britanskog premijera

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Hina
|
27. srp. 2026. 19:09
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REUTERS
Simon Jones via REUTERS

Novi britanski premijer Andy Burnham u ponedjeljak je kao prvog stranog dužnosnika ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, naglašavajući čvrstu podršku Londona Ukrajini, priopćio je Burnhamov ured.

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Dvojica su se čelnika sastala u pomorskoj bazi, gdje su se informirali o programu obuke pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva te kako on pomaže u jačanju ukrajinskih oružanih snaga i kakve postiže rezultate na bojnom polju, prema Downing Streetu.

"Britanija stoji uz Ukrajinu, a naša je podrška i dalje nepokolebljiva", rekao je Burnham u priopćenju. "Rusija ne bi trebala sumnjati u našu odlučnost. Nećemo odustati dok ne postignemo dugotrajan i pravedan mir u Ukrajini", dodao je.

Planirano je da se tijekom posjeta Burnham i Zelenskij sastanu s više od 200 dužnosnika ukrajinske vojske i mornarice koji su posljednja tri tjedna proveli na Otoku sudjelujući u Sea Breezeu, vježbi pomorske sigurnosti i protuminskog djelovanja osmišljenoj za pripremu sudionika za buduće misije u Crnom moru.

Ogromna financijska podrška

Otkako je Rusija 2022. započela invaziju na Ukrajinu, ukupna podrška Ujedinjenog Kraljevstva Ukrajini dosegla je 25 milijardi funti, od čega 16 milijardi funti vojne pomoći i 5,6 milijardi funti za druge namjene, priopćio je Burnhamov ured.

U ponedjeljak je novi britanski premijer govoreći uz Zelenskija najavio da će njegova zemlja osigurati novu, domaću tehnologiju ometanja koji će štititi ukrajinske dronove u ratu.

Burnhamov prethodnik Keir Starmer posjetio je Kijev nekoliko dana prije nego što je odstupio ranije ovog mjeseca i obećao 300 milijuna eura pomoći u opremanju Ukrajine eskadrilom od 16 švedskih borbenih zrakoplova Gripen.

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Teme
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