pljušte kritike
Magyar "u žurbi" imenovao novog ustavnog suca, Amnesty: "Podsjeća na Orbanove metode"
Mađarski parlament u ponedjeljak je za suca ustavnog suda izabrao kandidata stranke Tisza mađarskog premijera Petera Magyara, u ubrzanom procesu koji je izazvao kritike zbog sličnosti s metodama prethodnog predsjednika vlade Viktora Orbana.
Oglas
Sveučilišni profesor Pal Sonnevend izabran je na devetogodišnji mandat sa 138 glasova 'za' i pet 'protiv', od ukupno 199 zastupnika u parlamentu.
On će zamijeniti suca Csabu Hendea, bivšeg ministra obrane u vladi Viktora Orbána, čiji je mandat završio uslijed ustavnih izmjena donesenih u srpnju.
Glasanje je održano samo dva dana nakon što je vladajuća Tisza istaknula Sonnevenda kao svog kandidata, prenosi France Presse. Magyar je rekao da njegovo imenovanje odražava volju vlade da na javne funkcije dođu „stručne, poštenе osobe sposobne neovisno razmišljati”.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International izrazila je žaljenje zbog te „zapanjujuće žurbe”, istaknuvši da je parlament imao rok od 60 dana za popunjavanje upražnjenog mjesta.
Amnesty je priopćio da pristup Tisze, „bez stručnih i političkih konzultacija”, podsjeća na metode viđene pod Orbanom.
Dosad vladajuće stranke Fidesz i KDNP bojkotirale su glasanje, tvrdeći da je mjesto ostalo upražnjeno na „nezakonit” način, a izmjenu ustava nazivajući „autokratskom”.
Prema ustavnoj reformi, mandati predsjednika suda Petera Polta, Orbanovog saveznika, te još trojice aktualnih članova, također prestaju sljedećeg mjeseca. Fidesz je najavio da će pred ustavnim sudom s 15 članova osporiti nekoliko zakonskih mjera koje je donijela Magyarova vlada.
Ustavna reforma dovela je i do odlaska predsjednika Tamasa Sulyoka, još jednog Orbanovog saveznika. Parlament sad ima rok do 19. kolovoza imenovati novog šefa države. Magyar je za nasljednicu odlazećeg predsjednika predložio šahovsku legendu Judit Polgar, no ona je prošli tjedan odbila tu ponudu.
Prema istraživanju agencije Median, 68 posto Mađara smatra „razočaravajućim” što je Magyar tako brzo izabrao kandidatkinju, bez konzultiranja sa sugrađanima, suprotno onome što je obećao. Podrška stranci Tisza, premoćnoj pobjednici parlamentarnih izbora u travnju, pala je s 60 na 57 posto, pokazuje isto istraživanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas