VIDEO / Sablasni "vatreni oblaci" prvi put zabilježeni u Francuskoj: "Nemoguće ih je predvidjeti"

"Vatreni oblak" u Francuskoj | Jean-Christophe MILHET / AFP

Francuski vatrogasci prvi se put suočavaju s golemim vatrenim oblacima, poznatima kao pirokumulonimbusi, koji nastaju tijekom ekstremnih šumskih požara, dok pokušavaju staviti pod nadzor veliki požar na jugozapadu zemlje. Francuski istraživač šumskih požara Jean-Baptiste Filippi smatra da je taj fenomen još jedna posljedica klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

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Vatrogasci koji se bore s razornim požarima u Francuskoj suočili su se s novom prijetnjom: golemim vatrenim oblacima koji stvaraju vlastite vjetrove, pa čak i munje koje mogu izazvati nove požare, piše France 24.

Ti prijeteći olujni oblaci, poznati kao vatreni oblaci ili pirokumulonimbusi, nastaju iznad izrazito snažnih šumskih požara i mogu dodatno pogoršati već iznimno opasne uvjete.

Prema riječima francuskog istraživača Jean-Baptistea : ", koji proučava šumske požare, riječ je o fenomenu koji se u Francuskoj pojavljuje tek posljednjih godina i predstavlja još jednu posljedicu klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

Dok se vatrogasci na jugozapadu Francuske bore da stave golemi šumski požar pod kontrolu prije dolaska novog toplinskog vala, Filippi je za AFP objasnio o kakvom je fenomenu riječ.

Što je vatreni oblak?

Filippi: To je olujni sustav u kojem se iznad požara stvara stup zraka.

Sve počinje kao mali bijeli oblak – kumulus – koji nastaje kada se vodena para kondenzira u sitne kapljice.

Kako Sunce zagrijava tlo, vodena para naglo se kondenzira. Kumulus prerasta u mnogo veći oblak koji sadrži tisuće tona lebdeće vode.

Kada se okolni zrak dovoljno zagrije, nastaje uzlazni stup zraka s oblakom karakterističnog oblika nakovnja – kumulonimbusom.

A rare “fire cloud” has formed in Bordeaux as wildfires continue to ravage France forcing British tourists to flee.



🔗: https://t.co/z8LH95EFuN pic.twitter.com/NipynXthz1 — The Telegraph (@Telegraph) July 27, 2026

Tada se kondenzira još više zraka i oslobađa dodatna energija, pri čemu uzlazne struje mogu doseći brzinu veću od 150 kilometara na sat.

Na kraju dolazi do oborina, ali kiša ispari prije nego što dospije do tla.

Ipak, pritom hladi sloj atmosfere kroz koji prolazi, stvarajući snažne silazne struje zraka.

Jesu li vatreni oblaci rijetka pojava?

Riječ je o uobičajenoj pojavi u Portugalu, Kaliforniji i Australiji, gdje su vatrogasci mnogo naviknutiji na takve uvjete.

U Portugalu su bili rijetki sve do katastrofalnih požara u Pedrógão Grandeu 2017. godine, nakon kojih su postali znatno češći.

À rare fire cloud is spreading over Bordeaux, with officials warning it could cause anything in its path to spontaneously combust. French authorities are considering a total evacuation as wildfires intensify. President Macron is chairing an emergency crisis meeting. pic.twitter.com/dMl0uo3pRx — ✨CALANTHE ✨ (@sirius1706) July 27, 2026

U Francuskoj su pirokumulonimbusi još uvijek relativno nova pojava. Zabilježeni su iznad Landirasa, južno od Bordeauxa, tijekom požara 2022. godine, ali su tada trajali kratko.

Zbog toga moramo naučiti kako gasiti požare koji stvaraju vlastite vjetrove. To je za nas razmjerno novo iskustvo.

Jesu li klimatske promjene uzrok ovog fenomena?

Da.

Jedna od posljedica globalnog zatopljenja jest sve češća pojava toplinskih valova.

Iako su grmljavinska nevremena u području zahvaćenom požarima uobičajena, kombinacija triju uzastopnih toplinskih valova i uvjeta pogodnih za razvoj oluja predstavlja novu pojavu.

Mogu li se predvidjeti?

Meteorološke službe mogu predvidjeti grmljavinska nevremena. No, budući da se ove oluje razvijaju neposredno iznad požara, trebalo bi unaprijed znati točnu lokaciju požara. To je nemoguće.

Možemo predvidjeti uvjete koji pogoduju nastanku takvih požara, ali ne možemo unaprijed znati gdje će oni izbiti.

Najveći izazov upravo je njihova nepredvidljivost.

Požar u francuskoj jugozapadnoj pokrajini Gironde započeo je uz sjeverni vjetar, zatim je vjetar okrenuo na zapadni, potom na južni, pa na istočni, zatim ponovno na južni, pa na zapadni...