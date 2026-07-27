Dražen Jakšić: Nuklearna industrija doživljava "comeback"

Na početku je rekao da je bilo jasno da što duže ova kriza i poremećaji u opskrbi budu trajali, to će se sve teže nositi s njima. Naglasio je da su mjere koje je Vlada donijela bile dobre kratkoročno, ali da ne mogu dugoročno izdržati, da će stvoriti preveliki pritisak na proračun i da će u jednom trenutku trebati smanjiti državne subvencije.