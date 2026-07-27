Ogorec: SAD očito ne može vojnim putem ostvariti ciljeve u Iranu. Kopnena operacija bila bi jako rizična

"Američki ciljevi ne mogu se ostvariti bez kopnene operacije. No pitanje je što bi se kopnenom invazijom nastojalo postići. Pacifikacija Irana tim putem potpuno je iluzorna. Riječ je o zemlji koja ima 90 milijuna stanovnika i površinu kao trećina Europske unije. Ako bi Amerikanci poduzeli kopnenu operaciju, bila bi to neka lokalizirana akcija poput zauzimanja Hormuškog tjesnaca ili iranskih otoka u Perzijskom zaljevu. To bi bila pomorsko-desantna operacija u kombinaciji sa zračno-desantnom operacijom, ali vrlo riskantna i s vjerojatno vrlo velikim brojem žrtava na američkoj strani. Nisam siguran da su oni na to spremni, tako da se zasad ne nazire kraj ovom sukobu", procijenio je Ogorec.