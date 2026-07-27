SCENARIJI ZA KRAJ RATA
Ogorec: SAD očito ne može vojnim putem ostvariti ciljeve u Iranu. Kopnena operacija bila bi jako rizična
Rat SAD-a i Irana, koji se već mjesecima odvija između jalovih pregovora, dogovorenih pa prekršenih primirja i novih eskalacija, skup je i za neposredne aktere sukoba i za velik dio svijeta koji trpi zbog rasta cijena nafte.
Kakvi su mogući daljnji scenariji u ovome ratu, žuri li se Donaldu Trumpu i američkoj administraciji okončati ga prije izbora za Kongres na polovici predsjedničkog mandata (midterms) koji su na rasporedu početkom studenoga jer troškovi rata rastu iz dana u dan te u kakvom je položaju Iran koji odolijeva američkim napadima već skoro pola godine - pitali smo vojnog analitičara Marinka Ogoreca.
"Naravno da se Amerikancima više žuri okončati taj sukob za razliku od Iranaca koji očito imaju i vremena i mogućnosti čekati. Oni to mogu iz prostog razloga jer imaju u rukama mehanizme za zatvaranje Hormuškog tjesnaca, a sada vidimo da imaju mehanizme i za zatvaranje drugog strateškog tjesnaca Bab el-Mandeba. Samim time mogu doslovce držati svjetsko gospodarstvo u šaci."
Primirje služi da bi se popunile zalihe
Za razliku od Irana, dodaje Ogorec, SAD nema takvih poluga u rukama pa žuri ostvariti ciljeve zbog kojih je započeo sukob, ali smatra da vojnim putem to očito ne može postići. Osim toga, SAD je ograničen na zračne napade što je i financijski i tehnički jako iscrpljujuće.
"Sukob isključivo sa zračnim napadima najviše odgovara američkom vojno-industrijskom kompleksu jer je stalno u pogonu. Oružje i sustavi koje taj kompleks proizvodi uvijek se brže troše, nego što se mogu napraviti. No američka vojna industrija još uvijek može pratiti taj ritam sukoba. A kad opet dođe do neke kritične faze, opet će biti dogovoreno primirje kako bi se popunile zalihe", ističe Ogorec.
"SAD još može voditi rat bez štete po budžet i standard"
Osim same proizvodnje oružja, opreme i streljiva radi popune zaliha, Amerikancima je potrebna i velika strateška logistika.
"SAD imaju tu logistiku, ali opet treba preći tih nekoliko tisuća kilometara kako bi naoružanje i oprema bili dostavljeni. To nije jednostavno, a i dodatni je trošak. No bez obzira na to, mislim da SAD još uvijek može voditi ovaj rat, a da to ne našteti ni državnom budžetu ni standardu građana", kaže Ogorec.
Stoga, što se tiče samog vojnog sukoba, Ogorec smatra da će još neko vrijeme ostati status quo.
"Iran se pokazao prilično žilavim i otpornim. Očito su se jako dugo pripremali za ovakvu situaciju."
"Zasad se ne nazire kraj ovom sukobu"
No naš sugovornik napominje kako ciljeve s kojima je ušao u rat s Iranom SAD ne može ostvariti samo zračnim udarima.
"Američki ciljevi ne mogu se ostvariti bez kopnene operacije. No pitanje je što bi se kopnenom invazijom nastojalo postići. Pacifikacija Irana tim putem potpuno je iluzorna. Riječ je o zemlji koja ima 90 milijuna stanovnika i površinu kao trećina Europske unije. Ako bi Amerikanci poduzeli kopnenu operaciju, bila bi to neka lokalizirana akcija poput zauzimanja Hormuškog tjesnaca ili iranskih otoka u Perzijskom zaljevu. To bi bila pomorsko-desantna operacija u kombinaciji sa zračno-desantnom operacijom, ali vrlo riskantna i s vjerojatno vrlo velikim brojem žrtava na američkoj strani. Nisam siguran da su oni na to spremni, tako da se zasad ne nazire kraj ovom sukobu", procijenio je Ogorec.
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