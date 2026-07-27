Šire se teorije zavjere o finalu Argentine i Španjolske

Druga tvrdnja koja kruži internetom navodi da je FIFA prisilila Argentinu da izgubi finale ili će u protivnom biti suspendirana sa Svjetskog prvenstva na deset godina. Kao razlog navodi se transparent s natpisom "Falklandski otoci su argentinski", koji su argentinski igrači razvili nakon pobjede nad Engleskom u polufinalu, prenosi Euronews.