NAVIJAČI NE ODUSTAJU
Šire se teorije zavjere o finalu Argentine i Španjolske
Tjedan dana nakon što je Španjolska osvojila naslov svjetskog prvaka, društvenim mrežama i dalje se šire teorije zavjere i lažne tvrdnje kojima se pokušava objasniti zašto je Argentina izgubila finale.
Najveći dio njih odnosi se na pobjedu Španjolske nad Argentinom rezultatom 1:0 te kontroverze koje su tijekom i nakon turnira pratile južnoameričku reprezentaciju.
Jedna objava, koja je prikupila gotovo četiri milijuna pregleda, tvrdi da je Međunarodna nogometna federacija (FIFA) "trebala europskog prvaka".
U njoj se navodi da je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino sklopio dogovor s Europskom nogometnom federacijom (UEFA) kako bi Španjolska osvojila Svjetsko prvenstvo, a zauzvrat bi UEFA podržala njegov ponovni izbor za predsjednika FIFA-e 2027.
Infantino je u travnju objavio da će se ponovno kandidirati za predsjednika FIFA-e. Ako bude ponovno izabran, to će mu biti četvrti mandat.
Video priložen uz objavu ne sadrži nikakve dokaze koji bi potkrijepili te optužbe, a napomena zajednice ispod objave ističe da je Argentina izgubila finale jer tijekom cijele utakmice nije uputila nijedan udarac u okvir gola.
Osim toga, više od 200 članica FIFA-e već je podržalo Infantinovu kandidaturu za novi mandat, dok je tek manji broj europskih saveza zasad uskratio potporu, među kojima je najistaknutiji Njemački nogometni savez.
UEFA i FIFA posljednjih su se godina razilazile oko pojedinih pitanja, među ostalim i zbog kontroverzne odluke FIFA-e da tijekom Svjetskog prvenstva ukine suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu. Ipak, nije poznato bi li UEFA uopće podržala nekog protukandidata Infantinu.
U svakom slučaju, ne postoje nikakvi dokazi da je UEFA sudjelovala u bilo kakvom podmićivanju ili namještanju finalne utakmice Svjetskog prvenstva.
Kontroverze oko Falklandskih otoka
Druga tvrdnja koja kruži internetom navodi da je FIFA prisilila Argentinu da izgubi finale ili će u protivnom biti suspendirana sa Svjetskog prvenstva na deset godina. Kao razlog navodi se transparent s natpisom "Falklandski otoci su argentinski", koji su argentinski igrači razvili nakon pobjede nad Engleskom u polufinalu, prenosi Euronews.
Falklandski otoci britanski su prekomorski teritorij u jugozapadnom Atlantiku, oko kojeg Ujedinjeno Kraljevstvo i Argentina desetljećima vode spor o suverenitetu. Argentina je otočje okupirala 1982., no britanske snage ponovno su ga zauzele nakon 74 dana rata.
Međutim, ne postoje nikakvi dokazi da je FIFA prijetila Argentini zbog isticanja transparenta nakon utakmice s Engleskom. Prema dostupnim informacijama, FIFA razmatra slučaj, ali zasad nije izrekla nikakvu službenu sankciju.
Članak 34.3 pravilnika Svjetskog prvenstva zabranjuje isticanje političkih poruka prije, tijekom i nakon utakmica.
Slični slučajevi već su se događali. UEFA je, primjerice, suspendirala španjolske reprezentativce Álvara Moratu i Rodrija na jednu utakmicu nakon što su tijekom slavlja poslije finala Europskog prvenstva 2024. protiv Engleske uzvikivali "Gibraltar je španjolski", aludirajući na britanski prekomorski teritorij na jugu Pirenejskog poluotoka.
No za sada Argentina ni njezini igrači nisu kažnjeni zbog vlastitih političkih poruka.
Tvrdnje o prijetnjama
Još jedna teorija zavjere tvrdi da su argentinski reprezentativci i njihove obitelji prije finala bili izloženi prijetnjama. Kao dokaz dijeli se snimka na kojoj kapetan Lionel Messi prije utakmice ohrabruje suigrače.
"Ostanimo mirni. Zaboravimo na sve, razmišljajmo samo o igri", govori Messi u videu.
Korisnici društvenih mreža tvrde da je tim riječima pokušavao smiriti suigrače nakon navodnih prijetnji i upozorenja da moraju namjestiti utakmicu.
Međutim, u cijeloj snimci vidi se da je Messi rekao i: "Hajde Nico, odigrat ćeš sjajnu utakmicu" te "Danas je moj dan, danas ćemo ući u povijest", što upućuje na to da je želio motivirati momčad da pruži najbolju moguću igru.
Argentinski izbornik Lionel Scaloni odbacio je teorije zavjere, dok je predsjednik Argentinskog nogometnog saveza Claudio Tapia pozvao javnost da ne nasjeda na "laži" te poručio da je Španjolska zasluženo osvojila naslov svjetskog prvaka.
Otac argentinskog reprezentativca Alexisa Mac Allistera također je u radijskom intervjuu izjavio da ni on ni njegova obitelj nisu bili izloženi prijetnjama.
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