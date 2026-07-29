Šef HC-a: "Ne radi se sanacija Pelješkog mosta, već otklanjanje nedostataka"

Pelješki most nakon četiri godine od otvaranja ide u uklanjanje nedostataka, a o razlozima pojave pukotina na pilonima, održavanju mosta i odgovornosti izvođača predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir razgovarao je s reporterkom Veselom Šegvić u emisiji Novi dan.

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