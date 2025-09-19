Srećko Matić: Merz ne sluša mišljenje svojih građana

Gost naše Nine Kljenak u Novom danu bio je Srećko Matić, novinar Deutsche Wellea. Razgovarali su o posjeti njemačkog kancelara Merza Španjolskoj, razlikama u stavu prema Izraelu među europskim dužnosnicima i (gubitku) njemačke vjerodostojnosti na vanjskopolitičkom planu.

