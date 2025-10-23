Oglas

HDZ-ova europarlamentarka

Sunčana Glavak o smanjenju proračuna za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji: "Puno županija već ima završene centre..."

N1 Hrvatska
|
23. lis. 2025. 12:48

HDZ-ova europarlamentarka Sunčana Glavak u Strasbourgu je razgovarala s našom Majom Štrbac. Izrazila je sućut zbog slučaja femicida koji je danas potresao Hrvatsku.

"Nemojte zatvoriti oči, nemojte se praviti da ne čujete vapaj za pomoć, nemojte šutjeti", kazala je Glavak.

Na pitanje o smanjenju proračuna za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji kazala je kako "su sredstva uvijek potrebna, ali puno županija ima centre koji su završeni. Razvidno je da će se iz drugih sredstava moći realizirati sve za čim postoji potreba".

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

N1TV Sunčana Glavak VIDEO

